Vetralla, torna il Regno di Babbo Natale dal prossimo 17 settembre

Torna a Vetralla a partire dal prossimo 17 settembre «Il Regno di Babbo Natale». C’è già aria di festa a nella cittadina laziale, che vedrà animarsi nuovamente in questo punto d’incontro tra realtà e fantasia tutti gli appassionati del Natale, in una tre giorni che si preannuncia ricca di sorprese e novità. Il 17, il 18 e il 19 settembre tutti i personaggi del parco.

I visitatori potranno accedere al parco dalle 9:30 alle 19.30 in occasione della grande apertura della stagione 2021.

Il percorso dentro al parco

Il percorso passa attraverso la Casa di Babbo Natale, riammodernata per la nuova stagione, e il Bosco di Ghiaccio con una novità del 2021, l’Albero della Vita. Vi saranno poi tante proposte innovative e interessanti nella galleria dello shopping con nuove decorazioni. Un'altra new enry è il Victorian Village, che cresce e si trasforma in un’esperienza più coinvolgente, con la pista di ghiaccio ecologico, che fa luce a nuove attrazioni come le FantaTazze, il CarosElfo e il MagiTreno.

Presente poi un grande palco su cui si alterneranno artisti di ogni genere. Incorniciato da tutta una serie di attività, che vanno dal food al beverage (anche con prodotti tipici ed esclusivi), agli outlet, con bar e ristoranti annessi.

L'ingresso

Gli ingressi saranno gestiti seguendo tutte le normative anti-covid, come nella scorsa stagione. Dove sono transitate 450 mila persone in sicurezza. L’ingresso è gratuito e non ci sarà bisogno di prenotazione.

«Il Regno» resterà aperto dal 17 settembre 2021 fino al 16 gennaio 2022, tutti i giorni. Il parco si trova sulla S.S. Cassia km 62,200 a Vetralla, in provincia di Viterbo. Si può restare aggiornati su tutte le numerose iniziative in programma quest’anno, visitando i canali social del «Regno di Babbo Natale» e il sito www.ilregnodibabbonatale.it

Per accedere a Il Regno di Babbo Natale attualmente non è necessario l’utilizzo del Green Pass.

