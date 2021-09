The Matrix Resurrections, il trailer del "ritorno" con Keanu Reeves

Venerdì 10 Settembre 2021, 08:33

Tanto tuonò che... Matrix. La Warner Bros presenta finalmente il trailer di "The Matrix: Resurrections", il ritorno di uno dei pezzi più importanti del cinema visionario/fantascientifico degli ultimi decenni. Il protagonista, ovviamente, Keanu Reeves che torna a vestire i panni di Neo così come Carrie-Anne Moss che sarà (è?) Trinity. Nel trailer di quello che si annuncia un passo emozionante per gli appassionati della saga, si vede Reeves dallo psicologo mentre è tormentato da incubi "flash back" che si trasformano in una domanda: «Sarò pazzo?». A impazzire probabilmente saranno i fan che già hanno allacciato le cinture, pronti per immergersi nella tradizione di Matrix con qualche ingrediente in più di tecnologia.