Sara e Marti, le star di Disney Channel

Sara e Marti, le adolescenti amate dal pubblico di Disney Channel e Rai Gulp, ieri pomeriggio si sono fatte largo tra la folla di fan arrivate nella libreria di via Tuscolana per firmare le copie del loro libro Sara e Marti. Londra, restare o tornare, presentato quasi in contemporanea con la messa in onda della seconda serie tv, Sara e Marti - #LaNostraStoria. Giovanissime, belle, ma soprattutto decisamente antidive, nonostante i loro ascolti televisivi abbiano registrato un boom tale da permettergli perfino di approdare nelle sale cinematografiche con un film in uscita nel mese di marzo.Aurora Moroni, in giubbino nero e golf rosa, e Chiara del Francia, in giacca scozzese su una t-shirt nera, conquistano proprio tutti con quel modo di fare semplice ed immediato che trasmettono alle ragazzine elettrizzate in attesa di una dedica personalizzata. Controllate a vista dai genitori le fan attendono il loro turno impazienti per poi scatenarsi in abbracci, baci e foto ricordo. Sara e Marti dispensano sorrisi, si interessano dei loro risultati scolastici, invitano a coltivare passioni sane come lo sport e poi rilasciano autografi colorati dando ad ognuna la possibilità di scegliere quello preferito. «Sono proprio come le immaginavamo - dichiarano emozionate le amiche del cuore Sara e Martina, 10 anni da Tor Tre Teste - siamo orgogliose di portare i loro stessi nomi».