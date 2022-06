Ligabue Campovolo 2022, come arrivare e come funziona l'Arena RCF

Tutte le informazioni per il concerto di Ligabue di stasera al Campovolo.

A che ora inizia il concerto?

Lo spettacolo inizia alle ore 21.

A che ora è meglio arrivare?

I soci del Bar Mario sono entrati per primi tra le 10:00 e le 11:00. Per tutto il pubblico i cancelli (via dell’Aeronautica, 17) sono aperti dalle 11:00. ​Si consiglia di all’RCF Arena per tempo, possibilmente entro le ore 16, al fine di agevolare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza (gli spettatori sono oltre 103mila).

APPROFONDIMENTI CONCERTO Ligabue Campovolo 2022, 7 ospiti sul palco con lui: da De... L'INCIDENTE Piero Pelù, incidente sul palco al concerto di Milano:... TRENT'ANNI IN UN GIORNO Ligabue, il ritorno: «Campovolo si fa». Via libera...

Cosa serve per entrare?

Per l’accesso a RCF Arena (il nuovo nome del Campovolo) è richiesto il biglietto e il possesso di un documento di identità valido.

Posso cambiare il biglietto?

No, non è più possibile. Il cambio nominativo si poteva fare online sul sito TicketOne.it o nei Punti Vendita entro e non oltre le ore 18.00 di ieri.

Ci sono oggetti vietati all'interno dell'arena?

Sì. All'interno dell'arena non si possono portare pietre, coltelli o coltellini. Non si possono portare bottiglie di dimensioni superiori a 0,5 L e senza tappo (a tutte le bottiglie sarà in ogni caso sempre tolto il tappo), contenitori e oggetti di vetro, caschi, valigie, selfie stick, ghiacciaie portatili/cariche ghiaccio, borracce, power bank. Non si possono portare animali fatto salvo per i cani guida per ipovedenti e non vedenti. Non si possono portare ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali. Vietati anche gli apparecchi per la registrazione audio-video, internet, cineprese, macchine fotografiche. Così come binocoli e cannocchiali.

Come si esce, invece una volta terminato il concerto?

I percorsi in uscita per auto e pedoni sono questi illustrati nella cartina.