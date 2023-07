Harry Styles, concerto a Campovolo il 22 luglio: scaletta, programma e orari

Harry Styles è «atterrato» a Campovolo per il suo concerto di questa sera venerdì 22 luglio 2023. Le polemiche, però, non mancano: i fan si sono auto-organizzati per le file, con tanto di numeretti da prendere, ma sui social è emrso qualche episodio spiacevole, tra cui qualche discussione. Probabilmente la frenesia ha innescato una reazione nervosa nei fan che hanno in mente solo una domanda: quale sarà la scaletta del cantante?