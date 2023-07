Harry Styles a Campovolo, fan in fila (da una settimana) dettano le regole: «Appello ogni 4 ore e notte obbligatoria»

Harry Styles è uno degli artisti più acclamati negli ultimi anni e ogni suo concerto è un evento sold out. I fan sono ammaliati dal talento del giovane cantante di Holmes Chapel, un paesino dell'Inghilterra, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica con gli One Direction, ma ha trovato il consolidamento del suo successo con la carriera da solista. Il suo ultimo tour, "Love on tour", è partito il 4 settembre 2021 dal Madison Square Garden per 15 sere di fila. Harry è tornato in Italia il 25 luglio 2021, a Bologna, registrando, anche qui, il tutto esaurito e si prepara a tornare in Italia, che tanto ama, il 22 luglio per un evento imperdibile a Campovolo, dove oltre 100mila fan accorreranno per sentire i loro cantante preferito.

La location della RFC Arena è molto ampia, ma tutta all'aperto e non sono previsti posti a sedere, quindi i fan dovranno mettersi in fila per accedere ai propri settori e sperare di avere una discreta visuale.

Ma questo non vale per alcune ragazze che già ieri, 17 luglio, hanno deciso di accamparsi fuori dai cancelli di Campovolo per essere le prime ad entrare e avere il posto in prima fila. Andiamo a vedere le regole che si sono imposte e la reazione dei fan sui social.

Le regole di Campovolo

Le fan di Harry Styles sono molto appassionate e determinate, tanto da sfidare il caldo di Cerbero e Caronte, le due ondate di caldo che stanno portando le temperature oltre i 40 gradi in oltre 20 città. Alcune ragazze hanno deciso di mettersi in fila da ieri, 17 luglio, per aspettare l'apertura dei cancelli di Campovolo, location dove si terrà sabato, 22 luglio, il concerto-evento di Harry Styles, e avere i posti migliori. Visto che il numero di "Harry's girl" (nome delle fan del cantante) che decide di accamparsi, aumenta di ora in ora, i fan hanno deciso di darsi delle regole, tra cui l'appello alle 9 di mattina e passare la notte in tenda è un'altra norma obbligatoria.

Sono previsti checkpoint e appelli alle 9, alle 14, alle 19 e alle 23 per assicurarsi che nessuno lasci il proprio posto e passi la notte in fila.

La reazione su Twitter

La maggior parte dei fan di Harry Styles ha deciso di prendersela con calma, raggiungere Campovolo in un orario consono all'apertura dei cancelli e aspettare, evitando un'insolazione o di sentirsi male per colpa del caldo torrido di questi giorni. Su Twitter sono state pubblicate le foto di queste "regole" imposte dalle ragazze che si sono accampate ed è nata immediatamente la polemica: «Non rischierò di sentirmi male perché voi siete folli e vi mettete in fila una settimana prima», mentre altri la prendono con ironia e dicono: «A scuola non mi presentavo mai all'appello delle 9, ma forse per Harry potrei farlo».

Le fan che si sono accampate si sono difese dicendo che secondo loro si tratta di meritocrazia: «Noi meritiamo di stare in prima fila, con Harry davanti a noi perché stiamo facendo dei sacrifici per lui».

In molti ricordano che al concerto di Bologna, il 25 luglio 2022, molte fan decisero di accamparsi di fronte all'Unipol Arena 5 giorni prima del concerto, ma le temperature non erano così alte.