Ligabue, Campovolo si prepara al concerto evento ‘30 anni in un (nuovo) giorno’: tutte le info utili

Dopo due anni di attesa, sabato 4 giugno, con Ligabue si accendono le luci sulla nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il concerto evento ‘30 anni in un (nuovo) giorno’ inaugura la venue rinnovata, con un sold out da oltre 103mila biglietti venduti. La nuova Campovolo si prepara, dunque, ad accogliere i fan del rocker con spazi, tecnologie e servizi ad hoc. La RCF Arena è suddivisa in settori distinti per colore (Red, Orange, Yellow, Blue e Green), segnalati sul biglietto. Il concerto inizia alle 21 con apertura dei cancelli (via Aeronautica 17) alle ore 11 (ore 10 solo per gli iscritti al Fan club Bar Mario). Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

