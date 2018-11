Un tatuaggio per guarire le peggiori cicatrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una scelta sempre più diffusa tra chi subisce interventi, chi è rimasto ferito in un incidente o chi porta i segni dell’autolesionismo. Ed è anche un’opzione che sta prendendo piede anche tra i soldati, che subiscono più di chiunque altro danni fisici e psicologici dai conflitti.Come racconta Mizban, sempre più militari iracheni, da più di dieci anni coinvolti in conflitti continui, si affidano agli artisti dell’inchiostro di Baghdad per coprire le loro ferite. C’è chi copre le bruciature, chi i tagli.Sul braccio destro ha tatuato il viso della moglie, rimasta vittima di un’auto-bomba a Baghdad nel 2008. Khudeir ha iniziato a tatuarsi nel 2012, dopo aver subito delle ustioni nel 70% del suo corpo perché un terrorista si è fatto esplodere vicino al coinvoglio militare del soldato., ha raccontato il militare trentaseienne al fotogiornalista di Ap. «Non ho voluto solo coprire le mie ferite, ma anche raccontare una storia che andasse oltre alle mie vicende fisiche ed emotive personali».Ecco quindi che sul corpo di Khudeir, perfettamente ritratto in questi scatti, ci sono molti simboli religiosi, in particolare cristiani: una croce, una scala, Gesù.Altri soldati hanno scelto tatuaggi più piccoli, ma il mercato è in grande crescita. Un tatuatore ha dichiarato al fotografo che nell’ultimo anno ha visto aumentare del 30% la richiesta di tatuaggi per coprire le cicatrici. Anzi, per mostrarle con orgoglio e senza paura.