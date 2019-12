Le migliori foto dell'anno scelte dall'Ansa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: le manifestazioni dei giovani per l'ambiente, il mondiale femminile, il nuovo governo Conte. Le elezioni europee, gli sgomberi di Roma, l'ottava medaglia di Federica Pellegrini. E tante tante altre: immagini che scandiscono gli avvenimenti italiani e mondiali.con le migliori immagini scattate dai suoi fotoreport (seguirà una presentazione a Milano il 5 dicembre). Ha introdotto «il 15º volume, questa volta dalla copertina color salmone» il presidente Giulio Anselmi, per lasciare la parola all'amministratore delegato Stefano De Alessandri e Luigi Contu, da dieci anni direttore dell'Ansa.Proprio Contu ha iniziato i dialoghi tematici insieme agli ospiti: con Giovanna Melandri sul ruolo della fotografia nell'arte, con la sindaca Virginia Raggi sulle crisi vissute dalla città, con la diplomatica Elisabetta Belloni sull'Europa e l'anniversario del crollo del Muro di Berlino (era stato un cronista Ansa, Riccardo Ehrman, a dare per primo la notizia). Spazio poi allo startupper Samuele Furfaro e il presidente Fin Paolo Barelli (assente, nonostante fosse atteso, Manuel Bortuzzo). In platea politici, industriali e reporter. Il chiacchiericcio è cresciuto in attesa dell'arrivo di Giuseppe Conte, che è salito sul palco con un sorprendente balzo, nonostante la lunga giornata politica. Imbeccato sull'aspro dibattito alle Camere ha risposto: «Non sono stato duro. La durezza era nell'oggettività». Un'altra fotografia da aggiungere all'archivio.