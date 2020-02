La Farmacia Notturna degli D’Innocenzo, registi gemelli prestati alla fotografia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia con questa sentenza il libro di istantanee dei fratelli gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo. Farmacia Notturna, edito da Contrasto sarà in libreria dal 6 febbraio (con presentazione il 3 febbraio al Caffè delle Esposizioni di Roma, ore 18.30)., presentato alla Berlinale, dove ora torneranno portando il nuovo Favolacce. Nel frattempo, hanno scritto un libro di poesie e questo, dedicato alla fotografia.: non vedrete immortalati gli “istanti decisivi” tanto cari a Cartier-Bresson; né “miniature di realtà” come descriveva le immagini Susan Sontag; né ancora esplorazioni da reportage fotogiornalistico. Le foto dei due gemelli sembrano più bozze, sbuffi, schizzi. Rapsodia internazionale: la testa di una giraffa imbalsamata in una casa di Chicago; una turista affaticata sulla metro di Parigi. Un mercato di Tirana; un parcheggio di Lisbona. C’è poi tanta Roma, soprattutto periferia, altrettanto bizzarra e istintiva. Senza significato e infinitamente interpretabile. Le suggestioni sembrano un necessario e continuo dialogo: proprio per questo, probabilmente, a introdurre le immagini c’è la trascrizione di una conversazione avvenuta tra «i fratelli, uno a Roma e l’altro a Barcellona». È tra queste parole, altrettanto sconnesse tanto da sembrare una video-chat dalla connessione internet debole, che si intuisce che la fotografia ha tutto un altro significato rispetto a quella a cui siamo abituati.: «Puoi avere un’immagine che aspetti, che speri si realizzi davanti ai tuoi occhi per immortalarla. Davanti a te però accade qualcos’altro. La gente fa altro, e quell’immagine non arriva mai. Accade la vita. Fotografi la vita che ti ha rovinato la foto», dicono.(«Io guardo delle foto degli altri… su Instagram…»). Così il titolo del libro diventa ancora più interessante: perché fa riferimento proprio all’insegna luminosa smeraldo delle farmacie aperte di notte. La versione post-contemporanea della luce verde dal Grande Gatsby: un continuo inseguimento che per Fitzgerald era un sogno futuro e per i fratelli D’Innocenzo è l’ossessione per un’impossibile intimità urbana.Fratelli D’InnocenzoCONTRASTO17x23 cm, 96 pagine, 73 foto24,9 euro