​​Giornata mondiale della fotografia: 181 anni e resiste ancora

Più di qualsiasi altro mezzo, per la prima volta dopo tanti anni di secondarietà, la fotografia durante la pandemia causata dalè tornata a essere lo strumento con cui meglio si è potuto raccontare la realtà.: non vi verranno in mente video o voci, ma immagini ferme. I camion militari di Bergamo, le file infinite ai supermercati, le piazze completamente vuote. Non solo: i nostri selfie con le mascherine, gli esperimenti in cucina, la quotidianità condivisa con chi non potevamo più vedere. La fotografia è tornata a essere il documento più importante per testimoniare ciò che ci accadeva intorno.Uno scatto dal progetto COndiVIDendo 19 di Mattia Crocetti, fotografo nato a Piombino nel 1993 che lavora per l'agenzia Luz. Le sue foto sono in mostra al festival di Cortona On The Move: una resistenza per non dimenticare le ferite e una resistenza per non fare scomparire le speranze.. Perché da una parte c'era la fotografia “social”, come la chiama Nathan Jurgenson in The Social Photo , è un flusso che ha riempito i nostri telefonini e sovrascritto continuamente la nostra memoria. E dall'altra la fotografia documentaria, quella dei reporter e dei fotogiornalisti, che ha scandito con precisione e potenza gli eventi.con i suoi scatti per il New York Times ha mostrato come nessuno è riuscito il dolore di Bergamo nel pieno dell’emergenza.ha smesso i panni del fotografo di guerra e ha raccontato per immagini l’amore per la sua famiglia.ha dedicato i suoi ritratti a medici e operatori sanitari alla madre morta per il Covid., fiore all’occhiello nel campo del racconto visuale della realtà, che da dieci anni trasforma l’estate della città aretina in una grande mostra dislocata in più luoghi, dai palazzi storici abbandonati alle piazze. Quest’anno il presidente dell’associazione Antonio Carloni e la direttrice del festival Arianna Rinaldo, insieme alla loro squadra, hanno dovuto ripensare la loro 10ª edizione, ma non hanno mai pensato di annullarla.A time for distance è il titolo: "un tempo per la distanza", dove alcuni tra i migliori fotografi del mondo sono stati chiamati a raccontare a loro modo la pandemia.Uno scatto di Alex Majoli, fotografo di Magnum, dal progetto Covid on Scene per Cortona on The Moveche trasformano la tragedia in sottili squarci di luce, i ritratti in mascherina del sudafricano, la Londra deserta di. Spazio anche alle voci giovani: Canon come ogni anno porta a Cortona i vincitori del suo premio Canon Giovani Fotografi, quest’anno assegnato a, messinese classe 1991; e in mostra troviamo anche, bolognese del ’91 che proprio due anni fa era emerso grazie al premio e ora espone un lavoro dal Sud Africa, dove lavora per Afp. Il festival è visitabile fino al 23 agosto tutti i giorni, mentre dal 24 agosto al 27 settembre solo nei weekend.Uno scatto dal progetto "Il silenzioso battito delle loro mani" di Davide Bertuccio, vincitore del premio Canon Giovani Fotografi di Cortona On The MoveCome spiega Arianna Rinaldo: «Ciò che abbiamo capito fin dall’inizio, è stato che questo momento era piuttosto singolare nella storia e abbiamo immediatamente sentito l’urgenza di testimoniare e registrare eventi ed emozioni al fine di crearne una memoria storica collettiva». Fotografare per resistere.. Il tema di quest’anno è la “Terra”, nel «doppio significato di appartenenza contadina e Pianeta», secondo le parole del direttore artistico Giovanni Troilo.Igor Siwanowicz - Micro Beauty in mostra al PhEST di MonopoliUn festival completamente outdoor che porta in mostra il lavoro dedicato all’agricoltura pugliese della siciliana, nonché le opere di, eper dirne alcuni. C’è poi anche una mostra subacquea dedicata ai pesci notturni con gli scatti die realizzata in collaborazione con National Geographic.Ciril Jazbec - The Ice Stupas, in mostra al PhEST di Monopoli: il New York Times durante i mesi di lockdown ha lanciato una nuova sezione del suo sito: The World Through a Lens , il mondo attraverso una lente: una serie di viaggi virtuali con gli scatti e i racconti dei fotografi (uno degli ultimi dedicato all’Umbria); e una simile iniziativa è nata anche sul sito italiano di Sky, con la rubrica Lo spunto fotografico è nata una decina di anni fa e si è da subito inserita nell’infinita sfilza delle “Giornate mondiali” secondarie, virali sui social nel giorno del festeggiamento (c'è un hashtag per condividere le proprie foto: #WorldPhotographyDay) e poi subito dimenticate., il primo antenato su lastre di rame della fotografia, che prendeva il nome dello scienziato che l’aveva inventata. «Un miracolo si è compiutamente operato fra le mani del nostro Dagherre», scriveva lo scienziato italiano Macedonio Melloni riferendosi a quella presentazione storica.Da quel giorno quel miracolo si ripete miliardi e miliardi di volte ogni giorno: basta un click e ancora oggi la magia esiste. Resiste.---In apertura una foto di Sharbendu De dal progetto Imagined Homeland in mostra al PhEST di Monopoli