Premio Strega, cinque nuovi autori e annuncio dei 12 candidati il 15 marzo

Si allarga la platea degli autori e libri proposti dagli Amici della Domenica per l’edizione 2020 del. Queste le nuove cinque segnalazioni, tra cui ne figurano due di Einaudi, pubblicate sul sito del Premio www.premiostrega.it, con cui si arriva a 20 titoli,. Sono:con La misura del tempo (Einaudi), proposto da Sabino Cassese;(Gian Alfonso Pacinotti) con Momenti straordinari con appalusi finti (Coconino Press), proposto da Francesco Piccolo;, Il silenzio dell’acciuga (Nutrimenti Edizioni), proposto da Lidia Ravera;, Quel che affidiamo al vento (Piemme), proposto da Lia Levi; Valeria Parrella con Almarina (Einaudi), proposto da Nicola Lagioia.Le proposte si possono inviare fino al 3 marzo. L’annuncio della dozzina sarà il 15 marzo alla festa del libro e della lettura Libri Come, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La prima votazione, in cui verrà scelta la cinquina, sarà il 10 giugno quasi sicuramente al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra e non nella storica sede a Casa Bellonci che verrà ristrutturata per trasformarsi in Casa Museo. La cerimonia finale, con la scelta del vincitore dell’edizione 2020, si svolgerà il 2 luglio al Ninfeo di Villa Giulia.