Amelia, appuntamenti al Museo. Giovani autori raccontano come si realizza un sogno.

AMELIA Metti un pomeriggio in terrazza, alcuni giovani scrittori, poeti, pittori, e un sogno diventato realtà. Questi gli ingredienti di #giovanIncontri, un ciclo di appuntamenti dove i giovani appunto raccontano come sono riusciti a realizzare un loro sogno, scrivere un libro, comporre una canzone, dipingere… insomma come hanno fatto a far diventare la loro passione un qualcosa di reale.

Si inizia giovedì 14 Luglio, alle ore 18:30,quando a inaugurare la serie di eventi sarà l’autore Leonardo Pinsaglia che presenterà il suo libro di debutto “Alienazione – La Condizione dell’Uomo Disorientato”, il moderatore dell’evento sarà Alessio Moroni.

Un romanzo che racconta la vita di un professore universitario di Filosofia. Rispolverando i ripiani della propria libreria, l'uomo riscopre vecchi oggetti che lo trasportano in un vortice di pensieri e ricordi. Con il semplice contatto con gli oggetti, i pensieri e i ricordi tornano a vivere.

Narnese classe 1999, Leonardo Pinsaglia è uno studente di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Perugia e lavora in ambito assicurativo. Ex calciatore nelle fila della Ternana, Foligno e Narnese, appassionato di sport, musica, la lettura, l’arte in ogni sua forma e il calcio, che ha praticato con le maglie della Ternana, del Foligno e della Narnese.

Il prossimo appuntamento è previsto Giovedì 28 luglio, alle ore 18:30, sempre presso la terrazza del Museo Archeologico di Amelia, con Ilaria Nucera che presenterà il suo primo romanzo “Onde”.

Per Informazioni amelia@sistemamuseo.it

www.turismoamelia.it/eventi telefono 0744.978120