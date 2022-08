Tutto pronto per l'evento letterario “Fara Noir“, gli scrittori incontrano il pubblico

RIETI - Sabato 20 e domenica 21 agosto si terrà, la prima edizione del Fara Noir, l’evento letterario che si snoderà lungo tutta la Passeggiata a Fara in Sabina. La manifestazione non si vuole identificare come una fiera del libro, ma come un’opportunità di incontro e conoscenza di autori, scrittori, giornalisti e criminologi, che incontreranno il pubblico, raccontando le loro opere, per lo più incentrate su trame "gialle', come vuole la tradizione dei famosi Gialli Mondadori. Inoltre il visitatore dell'area noir, potrà scoprire gli spazi riservati all'investigativa della Polizia di Stato e dei Carabinieri e lo spazio della criminologia con esperti del settore che saranno a disposizione per illustrare le diverse tecniche scientifiche utilizzate dalle forze dell’ordine e gli addetti ai lavori. L'evento coinvolgerà anche i bambini e i ragazzi con laboratori di scrittura creativa e realizzazione di un libro.

Fara Noir si arricchisce anche di due fuori programma, alle ore 12 di entrambi i giorni, grazie all’Aperativo con l'autore, dove saranno intervistati due scrittori di gialli del nostro territorio che instaureranno un dibattito con il pubblico presente, sorseggiando un fresco aperitivo sotto l'ombra degli alberi della Passeggiata di Fara. L'evento è organizzato dal Comune e dalla Pro loco di Fara in Sabina, con il patrocinio della Provincia, su proposta e partecipazione dell'associazione Creative Writers e dei direttori artistici Giorgio Binnella e Fabio Mundadori, con la collaborazione della giornalista Paola Corradini e dal Centro studi per la legalità la sicurezza la giustizia con il direttore scientifico dottor Marco Strano.

Il programma

Ore 16:30

Massimo Lugli e Antonio Del Greco “Il baby killer della banda della Magliana”

Ore 17:15

Giorgio Franchetti “Sangue sulla X Legione” Matteo Floris “Il barbiere del conquistador”

Ore 18:00

Luca Occhi “Se perdo te”

Francois Morlupi “Nel nero degli abissi”

Ore 18:45

Fabrizio Peronaci “Il crimine del secolo. L’attentato al Papa e i casi irrisolti della ragione di Stato”

Ore 19:30

Roberto Genovesi “Il Leone di Svevia”

Andrea Frediani “L’eroe di Atene. La saga di Teseo”

Ore 21:30

Romano de Marco “La casa sul promontorio”

Letizia Vicidomini “La ragazza ragno”