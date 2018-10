Olimpiadi della cultura, in marzo la semifinale a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decima edizione delle Olimpiadi della Cultura, che lo scorso anno hanno avuto quasi 10 mila partecipanti, terrà in marzo al Politecnico di Torino la semifinale per il Nord Italia. L’iniziativa, presentata oggi dagli organizzatori Andrea Miccoli, Davide Ferri e Fabio Mancin, consiste in un concorso a squadre per le scuole superiori.I ragazzi si confronteranno su prove che spaziano dai quiz di cultura generale (eliminatorie) a quelli su temi specifici come musica, letteratura, storia, storia dell’arte e scienze (semifinali). In finale dovranno confezionare un cortometraggio, superare una prova di orienteering risolvendo quesiti di logica, argomentare a partire da una immagine mostrata sul momento, mettere in scena una breve rappresentazione teatrale.Le iscrizioni sono aperte fino all’11 novembre, in palio come primo premio una settimana all’estero per tutta la squadra in una capitale europea a scelta.«È una bellissima occasione - commentano le assessore all’Istruzione e alla Cultura del Piemonte, Giovanna Pentenero e Antonella Parigi - per mettersi in gioco testando sul campo le competenze acquisite durante il percorso di studi, e sviluppando un forte senso di squadra, aspetto che si rivelerà utile ai ragazzi nel loro futuro scolastico e professionale. Alcune scuole piemontesi si sono già distinte nelle edizioni precedenti e ci auguriamo che quest’anno, con le semifinali a Torino, crescano le adesioni e i successi delle scuole piemontesi».