Ercolano, il Gran Cono del Vesuvio, le ricostruzioni 3D e Villa Campolieto: un solo pass per quattro siti

Un unico pass che vale per quattro. Con un solo biglietto si potranno visitare gli scavi archeologici di Ercolano con gli scheletri dei fuggiaschi del 79 d.C. e le domus ritornate a nuova luce, i sentieri del Gran Cono del Vesuvio, le ricostruzioni in 3D delle antiche città di Herculaneum e Pompei che rivivono con le nuove tecnologie del virtuale e infine le architetture vanvitelliane di Villa Campolieto, perla del Miglio d'Oro. Un patrimonio storico e artistico visitabile grazie ad un unico pass, la ErcolanoVesuvio Card realizzata dalla Scabec, società in house della Regione Campania, sulla piattaforma di Campania Artecard e destinata a turisti e visitatori desiderosi di scoprire siti culturali, messi per la prima volta in rete fra loro.



La ErcolanoVesuvio Card costa 22 euro, dura tre giorni e permette l'accesso ai quattro siti in convenzione: Parco del Vesuvio, Scavi di Ercolano, Mav e Villa Campolieto. Previsti anche sconti e agevolazioni sul trasporto effettuato da Vesuvio Express che collega la stazione di Ercolano a ciascuno dei quattro siti. «Abbiamo cominciato da Ercolano perché in quest'area insistono realtà rappresentative di tanti segmenti culturali, turistici e archeologici ma è una iniziativa che vogliamo promuovere anche in altri luoghi della Regione Campania» ha detto Teresa Armato, vice presidente di Scabec alla presentazione dell'evento in Villa Campolieto.

