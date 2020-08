Architettura, giovani europei in Sicilia dal 2 al 12 agosto per studiare il caso-Sambuca, il paese delle case a un euro

Ricordate il paesino della Sicilia diventato famoso l'anno scorso per le case del centro storico in vendita a 1 euro? Si chiamava Sambuca, in provincia di Agrigento e proprio lì andranno dal 2 al 12 agosto giovani architetti provenienti da tutto il mondo per partecipare a un workshop internazionale promosso dall'Easa (European Architecture Students Assembly). Non solo, tanto è piaciuta l'iniziativa che Discovery Channel ha deciso di acquistare una di queste abitazioni del centro trasformandola nel set di un programma televisivo e quindi in un format tv internazionale.



L'iniziativa, che si intitola «Legàmi Lègami», è promossa in collaborazione con l'università Iuav di Venezia, La Sapienza di Roma e il Politecnico di Milano. Dal 1981 ogni estate viene organizzato in un Paese diverso un evento della durata di due settimane, in cui circa 500 studenti, provenienti da oltre 40 nazioni, vivono insieme prendendo parte a workshop, letture e mostre. Quest'anno l'appuntamento avrebbe dovuto svolgersi in Estonia, ma a causa della pandemia è stato deciso di organizzare dei singoli eventi nazionali con la partecipazione di gruppi di studenti di architettura che provengono da diversi Paesi. Per l'Italia la scelta è caduta su Sambuca di Sicilia, il comune dell'agrigentino che nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento di «Borgo più bello d'Italia» e di recente è balzato agli onori della cronaca dei media internazionali, a cominciare dalla Cnn, per il progetto «Case a 1 euro» che ha permesso all'amministrazione comunale di vendere immobili abbandonati del centro storico a un centinaio di acquirenti provenienti da tutto il mondo.



«Legàmi-Légami - spiegano gli organizzatori - è l'installazione di una rete di nastri di tela che stabiliscono un percorso nel tessuto urbano tramite la visualizzazione spaziale delle relazioni sociali. Tenderemo una rete di connessioni, intese come la manifestazione di legami intangibili tra persone, edifici e oggetti. La partecipazione attiva della comunità sarà pertanto di centrale importanza: giovani e anziani e famiglie saranno coinvolti tanto nel percorso di ricerca quanto nell'intervento finale

. Sambuca Sambuca di Sicilia, come teatro vivente, diventerà quindi un caso studio nella sua totalità: le sue vie saranno le scenografie e i suoi abitanti gli attori.