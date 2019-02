© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due film che hanno partecipato ai workshop di Final Cut in Venice della Biennale di Venezia sono stati selezionati al Festival di Berlino 2019 (7-17 febbraio). Final Cut in Venice è il progetto che dal 2013 sostiene la postproduzione di film provenienti dai paesi africani e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria, nell’ambito del Venice Production Bridge della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.I film selezionati alla Berlinale provenienti da Final Cut in Venice 2018 sono: “Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film About You” di Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho) e “Talking About Trees” (“aka The Wainting Bench”) di Suhaib Gasmelbari (Francia/ Sudan/ Germania/ Ciad/ Qatar). Il workshop Final Cut in Venice, insieme all’European Gap-Financing Market, è uno dei progetti avviati dal Venice Production Bridge della Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta. Final Cut in Venice intende dare un aiuto concreto al completamento dei film provenienti dai paesi africani e dalla Giordania, dall’Iraq, dal Libano, dalla Palestina e dalla Siria: dare un’opportunità ai loro talenti, registi e produttori, di presentare i film in lavorazione a operatori e distributori internazionali con lo scopo di facilitarne la post-produzione, promuovere eventuali partnership di coproduzione e l’accesso al mercato.