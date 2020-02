Cinema, Luca Marinelli nella giura internazionale del festival di Berlino

Tra i suoi film più importanti "Non essere cattivo" di Claudio Caligari; "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti, che gli è valso il David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2016; "Una questione privata" di Paolo e Vittorio Taviani; "Martin Eden" di Pietro Marcello, Coppa Volpi a Venezia 2019.​Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, Luca Marinelli a teatro ha lavorato con Carlo Cecchi, il suo primo ruolo da protagonista è in "La solitudine dei numeri primi" di Saverio Costanzo del 2010. Segue "Tutti i santi giorni" di Paolo Virzi, girato nel 2013, anno in cui viene scelto come European Shooting Star alla Berlinale.