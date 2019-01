Passa al Festival di Berlino “Skin” del regista israeliano Guy Nattiv e ad aprile arriva nelle sale italiane

Arriverà nelle sale italiane ad aprile, distribuito da Sun Film Group,

Skin

del regista israeliano Guy Nattiv, che avrà la sua prima europea nella sezione Panorama al prossimo Festival di Berlino. Il film racconta la vera storia di Bryon Widner, fanatico suprematista bianco redento, che nel film è interpretato da Jamie Bell.

Skin

è stato già presentato al Toronto International Film Festival dove si è aggiudicato il Premio Fipresci della Critica. Bryon è un giovane naziskin appartenente a una feroce famiglia di skinheads. Un vita fatta di alcool, droga, violente scorribande razziste e omicidi. Bryon non conosce un altro modo di vivere fino a quando incontra Julie una giovane donna madre di tre figlie. Per lei farà la scelta difficile e coraggiosa di voler cambiare la sua vita. Ma la sua

famiglia

tornerà a riprenderselo.



Aiutato da un attivista di colore, Bryon dovrà sottoporsi a un lungo e doloroso percorso per rimuovere i tatuaggi, simboli della ideologia nazista, dalla pelle e dalla sua coscienza, per trovare infine la sua redenzione e la donna che ama. «Sono cresciuto in Israele - dice il regista - ascoltando le storie di mio nonno sull'Olocausto, il nazismo e tutto quello che aveva passato. Mi ha molto toccato vedere qualcuno che è riuscito a venirne fuori trovando una via di uscita attraverso un percorso diverso». Accanto a Jamie Bell, il film vede protagonisti Danielle Macdonald e la candidata agli Oscar Vera Farmiga affiancati da Mike Colter e Bill Camp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA