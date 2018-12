Juliette Binoche presidente di giuria al 69mo Festival di Berlino

L’attrice francese Juliette Binoche sarà presidente della giuria del 69mo festival internazionale del cinema di Berlino. Lo ha reso noto oggi il direttore del festival Dieter Kosslick. «Sono molto felice che Juliette sia la presidente della giuria del 2019. Il festival è particolarmente legato a lei e sono contento che ora ritorni in questo ruolo eccezionale», ha detto il direttore del festival di Berlino, Dieter Kosslick. «Grazie per questo onore e per questo invito alla tua ultima Berlinale, caro Dieter, questo per me significa molto», ha risposto l’attrice premio Oscar. Dieter Kosslick infatti lascerà il suo posto come direttore della Berlinale a partire dall’edizione del 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA