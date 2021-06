Il progetto contro i rifuti di una scuola italiana premiato dalle Regioni Ue

BRUXELLES - Una scuola italiana premiata in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. È l’Istituto comprensivo statale R. Trifone, a Montecorvino Rovella (in provincia di Salerno), coinvolto nel progetto vincitore per la categoria del premio speciale destinato a chi ha mostrato lo spirito europeo più marcato.

Nell'ambito di Erasmus+, gli alunni del Trifone hanno creato un gioco da tavolo per promuovere la prevenzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile insieme a quelli di altre scuole in Spagna, Francia, Bulgaria, Finlandia e Romania.

I vincitori sono stati annunciati oggi durante una cerimonia online, in apertura della Settimana verde europea 2021 dedicata all’inquinamento zero. Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per l'ambiente, ha dichiarato: “il premio più grande è far parte del movimento che porta a un futuro più sostenibile”. Dei 16 finalisti selezionati dalla giuria a marzo, sono stati premiati i vincitori per le categorie: amministrazione pubblica, imprese, Ong, scuole e cittadini.