Magliocca: "Le scelte politiche dei governi devono includere i territori"

(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - "Tutti i gruppi politici hanno aderito all'idea di far sentire la voce del Comitato europeo delle Regioni, rispetto alle altre istituzioni europee, per far comprendere che le scelte che vengono dettate a livello centrale devono coinvolgere le autorità locali e regionali". Lo ha detto il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, relatore di un parere sulla 'Previsione strategica come strumento di governance dell'Ue e di migliore regolamentazione', votato oggi all'unanimità dalla plenaria del CdR.

"A volte ci ritroviamo delle scelte prese a livello centrale che non rispondono alle esigenze del territorio", ha spiegato, indicando che i responsabili politici locali "spesso" si ritrovano a "subire scelte che non rispondono appunto alle esigenze del territorio", come ad esempio nelle "questioni ambientali" e, in particolare, alla risposta alle "problematiche legate ai rifiuti".