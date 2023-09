Fondi europei, Ferreira in missione a Pompei, Palermo e Taranto

BRUXELLES - L'utilizzo dei fondi Ue e la riqualificazione delle aree intorno all'ex Ilva di Taranto: questi i principali argomenti che saranno affrontati nel corso degli incontri che la commissaria Ue per la politica regionale, Elisa Ferreira, avrà la prossima settimana in Italia. La missione di Ferreira prenderà il via mercoledì 4 da Pompei dove, oltre a visitare gli scavi e le opere compiute anche grazie ai fondi europei, la commissaria incontrerà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il giorno seguente la commissaria sarà a Palermo per visitare l'Ismett, la Cappella Palatina e il passante ferroviario Politeama. Nel capoluogo siciliano Ferreira incontrerà tra gli altri il presidente della regione Renato Schifani. L'ultima tappa della sua missione italiana, quella forse più importante e attesa, sarà a Taranto, dove per venerdì 6 ottobre sono previsti incontri con il sindaco Rinaldo Melucci e con il presidente della regione Michele Emiliano. La commissaria avrà anche un confronto con la cittadinanza delle aree limitrofe allo stabilimento ex Ilva per discutere dell'utilizzo delle risorse - circa 800 milioni di euro - messe a disposizione dall'Ue con il programma Just transition fund per interventi di riqualificazione del territorio.