Un gruppo di membri delle Comitato delle Regioni Ue sarà in Campania a marzo

BRUXELLES - Tredici membri della commissione risorse naturali (Nat) del Comitato europeo delle Regioni (CdR) si recheranno a marzo 2024 in Campania per una visita di studio che intende focalizzare l'attenzione sul settore agricolo e sull'impegno degli agricoltori nella salvaguardia della biodiversità con colture sostenibili, nel rispetto del paesaggio e delle strategie europee Farm to Fork.

L'iniziativa, approvata oggi nel corso della riunione della commissione del CdR, prevede la visita ai paesaggi rurali della Costiera Amalfitana, alle sue aziende agricole e ai luoghi di produzione e trasformazione dei prodotti caseari tipici della zona, offrendo l'opportunità di sperimentare in prima persona la dieta mediterranea. "L'obiettivo politico - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo - è dimostrare come la salvaguardia del territorio, sia dal punto di vista paesaggistico che di protezione dal dissesto idrogeologico, nel senso più ampio di gestione del rischio in agricoltura, non possa essere ignorata in alcuni paesaggi rurali europei" e che la cultura agricola, preservando "aree piccole, in termini di ettari" può arginare "anche il fenomeno dello spopolamento territoriale".