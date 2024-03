Caputo, "serve un Green Deal 2.0, ascoltare gli agricoltori"

MONS - "È arrivato il momento di un Green Deal 2.0, senza abbassare l'ambizione ambientale che l'Europa deve mantenere per trascinare il resto del mondo ma accompagnando l'agricoltura in questo sforzo. Dobbiamo rendere più sostenibile la sostenibilità ambientale". Così l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, in un punto stampa a margine del vertice europeo delle regioni e delle città in corso a Mons, in Belgio, organizzato dal Comitato europeo delle Regioni.

Mentre Bruxelles ha aperto alla revisione della Politica agricola comune, per Caputo "bisogna assicurare maggiore flessibilità alla Pac e soprattutto cambiare completamente approccio, è cambiato il mondo e i cambiamenti climatici ci hanno abituato a sconvolgimenti nel mondo dell'agricoltura e quindi dobbiamo adeguare gli strumenti che abbiamo", ha sottolineato. È un "paradosso spendere 400 miliardi di fondi europei per l'agricoltura e ritrovarsi per strada i trattori, bisogna leggere meglio le esigenze degli agricoltori e assicurare il reddito", ha aggiunto.