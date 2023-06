Domenica 18 Giugno 2023, 22:02

Teatro, cinema, in generale spettacolo, ma anche energie, prospettive, vita quotidiana della città. Senza dimenticare il suo “fascino” indagato attraverso la moda. Sono tanti gli argomenti che oggi animeranno i talk – trasmessi anche sul sito del quotidiano – organizzati nell’ambito delle celebrazioni per i 145 anni de “Il Messaggero”.

Roma, Capitale nel Futuro: il 19 giugno alle 18.00 convegno in streaming su "Il Messaggero"

Un ricco programma di eventi e incontri, infatti, accompagna la mostra di prime pagine storiche, dal 1878 ad oggi, allestita nell’atrio della sede, in via del Tritone, per l’occasione aperto alla città. E molti sono gli ospiti che oggi si alterneranno nei videotalk.



I PROTAGONISTI

Ad aprire la giornata sarà l’attrice Paola Minaccioni, lanciata al cinema dai film di Ferzan Ozpetek e Nastro d’argento per Allacciate le cinture, nonché conduttrice radiofonica al Ruggito del Coniglio e molto ancora. In primo piano, il legame con il quotidiano e Roma, nonché la romanità e le sue espressioni, anche storiche, tra teatro, musica, letteratura e poesia. E proprio il rapporto con il quotidiano e con l’Urbe sarà al centro dei tanti appuntamenti della giornata.



Dal passato al presente, con sguardi proiettati sul domani: protagonista di uno degli incontri della mattina sarà Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas. Poi, l’attenzione sarà per Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Anche qui per parlare della scena attuale e del futuro.



IL CINEMA

Lo spettacolo tornerà centrale poi con Fausto Brizzi, Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli, che qui saranno insieme, come già accaduto sul set del film di Brizzi Da Grandi, remake della commedia del 1987 con Renato Pozzetto, divenuta cult, Da grande diretta da Franco Amurri. Stavolta la “crescita”, presa in esame e raccontata sarà quella della città. Regista e attori parleranno del loro rapporto con “Il Messaggero” e con Roma, sottolineandone fascini ma anche “ombre”, sentimento e speranze.



LA BELLEZZA

L’attenzione si sposterà poi sull’arte, anzi sulle arti. Alcuni dei grandi nomi dell’arte urbana rifletteranno sull’evoluzione della street art - e della sua “percezione” - e sull’arte come strumento per ripensare gli spazi comuni della città. Ecco allora David “Diavù” Vecchiato, Lucamaleonte, Mauro Pallotta, ossia Maupal. Sull’importanza di arte e bellezza interverrà anche Maria Teresa Venturini Fendi, consigliere della Fondazione Festival Dei Due Mondi Spoleto, manifestazione storica, quest’anno giunta alla sua sessantaseiesima edizione, che prenderà il via tra pochi giorni, precisamente venerdì.



Poi, sarà il turno della moda, in un talk con Guillermo Mariotto e Stefano Dominella, incentrato sulla storia – fashion e nel fashion - della città e sulle vie per rilanciare la centralità della Capitale nel settore. Ecco allora che talenti, risorse e possibilità di Roma diventano una chiave per guardarla da punti di vista alternativi, anche inattesi.