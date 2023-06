Roma, Capitale nel Futuro: il 19 giugno webinar ore 18:00 in streaming su "Il Messaggero"

Domenica 18 Giugno 2023, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13:47

Dura da 145 anni il legame inscindibile fra il Messaggero e Roma: 145 anni di fatti, immagini e di parole, in cui si può ritrovare la quotidianità della Città Eterna. In uno scenario internazionale scosso da crisi profonde e nella delicata situazione economica, Roma Capitale simboleggia l’unità e il punto di equilibrio e di coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il più grande progetto di rinnovamento del Paese. È proprio dalla Capitale che passa il futuro d’Italia: dalla sua centralità rispetto al fermento culturale e sociale, alle rotte dello sviluppo e degli investimenti, fino ai grandi progetti infrastrutturali e alle visioni che guidano ogni metropoli affamata di futuro, seguendo due direttrici fondamentali, sostenibilità e capacità di innovare. A questo progetto, il Messaggero dedica il suo 145esimo anniversario di attività

Roma, Capitale nel Futuro: il programma e gli ospiti

Grande attesa per un evento che è un passo verso il futuro della Capitale. Roma, nell'anniversario dei 145 anni del Messaggero, guarda avanti e lo fa verso un orizzonte che coinvolge le Istituzioni e il territorio, le personalità e l'economia. Dalla "sfida di Roma al servizio dell’Italia" fino alla "grande occasione del PNRR". L'introduzione di, Presidente de "Il Messaggero", inaugurerà una percorso fatto di approfondimenti e idee, con ospiti che racconteranno i punti di vista di chi è al centro di questo importante cambiamento. Tra loro anche il sindaco di Roma,, il Ministro dell’Economia e delle Finanze,, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,, Ministro della Cultura, eMinistro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR. Durante la mattinata, sempre in in diretta streaming su tutti i canali multimediali de "Il Messaggero", attesi gli interventi, tra gli altri, Paolo Gallo, amministratore delegato e Direttore Generale del gruppo Italgas e Roberto Tomasi amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Tanti gli ospiti vip, a cominciare dalle 8:30 con l'intervento di Paola Minaccioni con altre sorprese nel corso della giornata.