Il Messaggero si accende per i suoi 145 anni, luci in via del Tritone come un canto di Natale

Il Messaggero si illumina, e con la luce racconta una storia. Quella di un giornale che in 145 anni la storia l’ha attraversata, commentata e l’ha anche fatta, con le sue prime pagine iconiche, le firme prestigiose, le foto scoop. Una storia che ogni giorno diventa futuro. E che dalle 17.01 di oggi si accende. Per riviverla basta alzare gli occhi, verso il palazzo di via del Tritone. Un videomapping, realizzato in collaborazione con Enel X e proiettato sulla facciata, vi farà viaggiare nel tempo.

Vi porterà indietro, fino al 16 dicembre 1878, alla primissima edizione del “Il Messaggiero”, c’era ancora la “i”, con l’impegno di Fedele Albanese e Luigi Cesana di «riferire sopra ogni questione tutte le opinioni».

E poi alla prima pagina del 4 giugno 1882 che annunciava la morte di Garibaldi, a quella del 5 giugno 1946, «È sorta la Repubblica». Vi farà volare sulla «Luna», con il titolo per “il primo passo”, del 21 luglio 1969. E di nuovo sognare con il «Favolosamente campioni» del 12 luglio 1982, per la nazionale di Bearzot, e vi ricorderà - tra l’altro - la visita di Papa Francesco a Il Messaggero, l’8 dicembre 2018.

LA CRONACA

Pagine che sono a loro volta diventate pezzi di storia, con le firme di protagonisti come Trilussa, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Dacia Maraini, Vincenzo Cerami, Mario Missiroli, Benedetto Croce, Giovanni Spadolini, Giorgio Manganelli, Maurizio Costanzo, Roberto Gervaso, Sordi e Proietti. E che, nel videomapping, “firmeranno” anche il palazzo.

La spettacolare installazione visiva, progettata da Enel X, chiude le celebrazioni per i 145 anni de Il Messaggero. Ad accenderla, oggi pomeriggio, sarà l’amministratore delegato del giornale, Azzurra Caltagirone. Un racconto di luci e suoni, tra tecnologia e memoria, fatto di parole e titoli ma anche di dettagli architettonici. L’illuminazione a radenza colorata esalterà le linee dell’edificio che ospita Il Messaggero, dalla tettoia monumentale ai balconi, incantando - fino al 31 dicembre - chiunque passi in via del Tritone. Si potrà visitare, fino a quella data, la mostra al piano terra della sede del quotidiano, e dal 12 al 23 dicembre c’è la possibilità di stampare la prima pagina del cuore.

Attraverso un QRcode proiettato in videomapping sarà possibile collegarsi alla home page ilmessaggero.it che sfiora ormai i 20 milioni di utenti unici mensili. E da oggi si rinnova. Parte la rivoluzione grafica del sito web: una nuova versione, visibile dalle 10,30, con sezioni più ricche, contenuti multimediali, e una trasformazione della hompage su desktop e su mobile. Luci sul passato e sul futuro.