La sposa disabile danza con suo marito: il primo ballo è commovente

di Alessia Strinati

Andy e Jade Cotton hanno realizzato il loro sogno d'amore e si sono, ma il loroha commosso tutti gli invitati ed è diventato virale sul web. Jade ha una paralisi cerebrale, soffre di epilessia e scoliosi e temeva che la sua disabilità non le avrebbe permesso di trovare l'amore, fino a quando nel 2015 non ha incontrato Andy.I due si sono sposati, ma non volevano rinunciare al primo ballo di nozze. Nonostante Jade sia legata a una carrozzina però il suo Andy l'ha presa per mano al centro della pista e l'ha fatta volteggiare sulle romantiche note di "I will always love you" di Whitney Houston. La coppia ha danzato sorridente per tutta la canzone tra le lacrime degli invitati che hanno immortalato la scena che è stata poi condivisa in rete.Per i due, le nozze sono state il giorno più bello della loro vita e Jade ha espresso tutta la sua gioa: «Vorrei che le persone disabili capiscano che possono fare cose normali, come tutti, come sposarsi con persone sane», ha dichiarato al Daily Mail, «Vorrei che le persone normodotate sappiano che anche i disabili sono umani».