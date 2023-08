La Number-One Club in trasferta a Terni

Venerdì 25 Agosto 2023, 22:48







RIETI - Si è svolto oggi, venerdì 25 agosto nella Piazza Solferino dì Terni la manifestazione denominata: “Piazza d’Arti”, una manifestazione organizzata dalla Biblioteca Comunale di Terni tutta dedicata a: Poeti, Pittori, Scrittori e al Ballo.



Proprio sotto alla splendida cornice tutta illuminata della biblioteca ternana è stata invitata la Scuola di Ballo di Rieti: Number-One Club di: Cesidio De Ioris e Stefania Pesci, che si occupa di: Balli di Gruppo, Balli da Sala, Balli Latino Americani e Tango.



Una manifestazione quella ternana come ci afferma Stefania e Cesidio tutta dedicata al ballo perché anche il ballo è interpretazione ed espressione per ogni ballerino, la scuola di Rieti si è trasferita in massa con oltre 100 ballerini che hanno invaso la piazza esprimendo il loro talento in terra umbra.



La manifestazione ben organizzata a raccolto grandissimo successo con centinaia di curiosi, dove si sono accodati ai nostri ballerini formando una piazza stracolma, facendo i complimenti alla Scuola: Number-One Club della bellissima iniziativa.