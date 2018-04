Linus, domenica da ciclista con caduta. E lui mostra tutto su Instagram: «#chebotta»

di Simone Pierini

Punto tutto sull’estetica... Buona domenica! Un post condiviso da Linus (@linus_dj) in data: Apr 21, 2018 at 11:06 PDT

Adesso sono un vero ciclista... #chebotta Un post condiviso da Linus (@linus_dj) in data: Apr 22, 2018 at 4:33 PDT

Domenica da ciclista per, solitamente un habitué del mondo del running. Il risultato però non è dei migliori e ad ammetterlo è lo stessosu. La giornata era iniziata con tanto entusiasmo e il racconto sui social era partito con la sua immagine con la bici e l'autoironica didascalia "Punto tutto sull’estetica... Buona domenica!".Tanti i commenti di apprezzamento dai suoi fan che avevano scherzato con lui sul suo look da vero professionista. Ma il "peggio" doveva ancora arrivare. La seconda foto postata mostra infatti le conseguenze della sua "avventura" sulle due ruote. Linus è stato protagonista di unatestimoniata dall'immagine di un brutto graffio sulla coscia destra, proprio sotto il gluteo."Adesso sono un vero ciclista... #chebotta". Ha scritto qualche ora fa scatenando le prese in giro dei suoi follower.