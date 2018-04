Loredana Lecciso attacca Romina: «È stata lei a far ammalare Al Bano»

Pomeriggio 5 torna a parlare di Al Bano, Loredana e Romina. La Lecciso ha dichiarato in un'intervista a un settimanale che sarebbe stata la Power a far ammalare il cantante. Al Bano, infatti, ha avuto un infarto mesi fa.



È un rimpallo di responsabilità poiché Romina aveva fatto la stessa accusa alla rivale. Nel salotto di Barbara D'Urso gli opinionisti ribadiscono la loro posizione a favore della Lecciso lasciando intendere che l'unione ritrovata tra Al Bano e Romina non può portare nulla di buono. Per questo avrebbero ricevuto minacce di morte dai fan.









«Io penso – ha dichiarato Al Bano a “DiPiù” - che il carattere di Loredana e il mio carattere siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto.»



Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:10



