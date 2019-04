Videogames, il western vince sempre: il migliore italiano è "Red Dead Redemption 2"

Ha battuto la concorrenza di videogiochi del calibro di Spiderman, Monster Hunter e Assassin's Creed. C appello da cowboy, cartuccera a tracolla e fucile pronto in mano, il protagonista di Red Dead Redemption 2 ha portato il titolo a vincere l'Oscar italiano per il miglior videogioco. Un riconoscimento assegnato da Aesvi, l'associazione di editori e sviluppatori, durante l'Italian Video Game Awards che quest'anno si è tenuta all'Acquario Romano, nel cuore della Capitale. Il titolo della Rockstar si è portata a casa anche altre due statuette, quella per 'best art direction' e per il miglior audio. La giuria ha assegnato il Drago d'Oro per il miglior videogioco italiano all'horror "Remothered: Tormented Fathers" dello studio catanese Stormind Games.



La cerimonia, che ha visto la partecipazione anche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi e di quello ai Beni Culturali Gianluca Vacca, è stata presentata da Pierluigi Pardo, giornalista sportivo da anni 'vocè ufficiale in Italia di Fifa. Tra gli oltre venti premi assegnati, da segnalare l'Innovation Award che quest'anno è andato a Microsoft per l'Xbox Adaptive Controller, uno speciale pad che consente di poter giocare anche ai ragazzi disabili.



Lo "Special Award" è andato invece al progetto dedicato all'alfabetizzazione dei bambini siriani attraverso il gioco intitolato "Antura and the Letters", un lavoro che presto sarà esportato anche in altri Paesi in difficoltà, dove i più giovani non hanno accesso alle scuole. Un capitolo a parte è stato dedicato al fenomeno degli esports, le competizioni virtualiì.



Il Drago d'Oro per il miglior gioco del settore è andato a Overwatch, uno sparatutto protagonista di tornei internazionali in tutto il mondo, Italia compresa. Il miglior team invece sono i Samsung Morning Stars, mentre la statuetta per miglior giocatore è andata a Riccardo 'Reynor' Romiti. Un giovanissimo talento toscano di appena 16 anni, reduce dal successo di qualche giorno fa nel più importante torneo europeo di StarCraft. «Ho cominciato a giocare insieme a papà - racconta Riccardo, che oltre ad essere un pro-player studia anche informatica -. Poi ho continuato e sono arrivato fino a qui. Ma questo è solo il punto di partenza, voglio arrivare sempre più in alto».

