TikTok, donati gli organi della bimba di 10 anni che si è strangolata per il gioco estremo Blackout Challenge. Le indagini

Dalla morte della bimba di 10 anni Palermo caduta nella trappola del Blackout Challange di TikTok alla speranza di una nuova vita per più di un suo coetaneo. E' stato effettuato il prelievo degli organi dalla piccola che si è strangolata durante un gioco estremo sul social TikTok. L'intervento, nell'ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano, è stato autorizzato dai genitori della bambina, che non hanno dato l'assenso al prelievo delle cornee. Il cuore e i polmoni sono inutilizzabili. Saranno prelevati il fegato, il pancreas e i reni, che, se risulteranno idonei, sono destinati a pazienti in attesa di trapianto a Roma e a Milano. L'intervento è coordinato dal Centro regionale trapianti Sicilia.

