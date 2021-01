TikTok, sfida estrema per il Blackout challenge: morte cerebrale per bimba di 10 anni

Una sfida di soffocamento per gareggiare su TikTok. Non è una follia, ma pura realtà ed è stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba di 10 anni che nel quartiere Kalsa a Palermo è finita in coma per un gioco orribile durante una prova estrema. Nonostante i tentativi fatti dai medici per la piccola non c'è stato nulla da fare I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi. All'ospedale dei Bambini c'è tanta tensione tra i familiari.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Blackout challenge, cos'è il folle gioco del soffocamento... VIDEO TikTok, bimba di 10 anni si lega cintura al collo per il Blackout... ITALIA Tik Tok, gioco estremo: morta bambina di dieci anni WASHINGTON TikTok e Wechat, gli Stati Uniti vietano il download delle app... IL CASO TikTok, morta una ragazza americana di 15 anni: la folle sfida del... IL CASO Benadryl Challenge, cos'è la pericolosa sfida su TikTok:... PERSONE Le tiktoker regine di incassi

La piccola si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a Blackout challenge, una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia.

Il cuore si è fermato. Il suo cuore, si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario.

TikTok, da oggi profili under 16 diventano privati in automatico: la svolta contro pedofilia e bullismo

Napoli, bimbo suicida a 11 anni: chi è Jonathan Galindo, il folle gioco social che spinge ad uccidersi

Le indagini. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia che ha sequestrato il cellulare della bambina. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe raccolto la sfida che sulla app viene chiamata «hanging challenge» e che prevede una prova di resistenza.

In che cosa consiste la sfida? Per quanto si faccia fatica a comprenderla, consiste nello stringersi una cintura attorno al collo e resistere il più possibile. La piccola avrebbe seguito i vari passaggi prima di restare asfissiata, trovandosi poi senza forze e crollando per terra.

I genitori. Quando i genitori della bambina si sono accorti della situazione hanno liberata la figlia dalla cintura e l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. Il quadro clinico della piccola, che lotta tuttora tra la vita e la morte, è apparso subito gravissimo.

I soccorsi. I medici hanno eseguito un elettroencefalogramma e altri esami ma i primi risultati non sarebbero incoraggianti. La direzione sanitaria è in contatto con le forze dell'ordine e con la magistratura che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire i contorni della vicenda.

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA