Sanremo, Diletta Leotta in giallo delude i social: «Una Bianca Guaccero riveduta e corretta»

Diletta Leotta scende le scale del palco di Sanremo e incanta l'Ariston. La conduttrice Dazn indossa un abito lungo giallo con strascico firmato Etro, che convince pienamente i social, di solito molto critici con i look dei protagonisti del Festival. «Diletta Leotta belissima e vestita benissimo. Punto. Ogni opinione contraria è faziosa» scrive un utente su Twitter. Sui social sembrano tutti d'accordo: «Bellissima e bravissima». Ma c'è anche chi scherza sul colore dell'abito della Leotta, che ricorda quello di Belle in "La bella e la bestia". Qualcuno invece nota come l'abito di Diletta sia molto simile a quello indossato da Bianca Guaccero nel 2008: «Versione riveduta e corretta».

Diletta Leotta belissima e vestita benissimo PUNTO ogni opinione contraria è faziosa #Sanremo2020 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 4, 2020

Diletta Leotta versione riveduta e corretta della Guaccero del 2008 #Sanremo2020 pic.twitter.com/YdJm5eFGOe — Ginko21 (@Ginko_21) February 4, 2020

