Domenica 7 Agosto 2022, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 20:15

La campagna elettorale entra nel vivo. Anche sui social. Uno scontro su tutte le piattaforme: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Qui gli utenti crescono per Giorgia Meloni, che registra un'impennata nell'ultimo mese: +10mila follower in un mese in base all'analisi condotta da influenceritalia, sito web curato da professionisti del digital. Crolla invece Giuseppe Conte, che perde 25mila utenti che lo seguivano. Chi vincerà le "elezioni social"?

Elezioni social, Giorgia Meloni regina di Instagram

La regina incontrastata di Instagram è Giorgia Meloni. In un mese ha registrato +10mila follower sul social di Mark Zuckerberg. Nessuno come lei degli altri leader politici. Per la candidata premier di Fratelli d'Italia ora l'obiettivo è un milione di utenti. Sulla piattaforma di sé dice: «Romana, classe '77. Politica e giornalista. Sempre, ovunque e prima di tutto, italiana». Ma il dato più importante non sono i "seguaci", bensì "l'engagement rate", ovvero le reazioni degli utenti. L'indice calcolato da influenceritalia indica 1.3 per la Meloni, il migliore tra i politici italiani.

Crollo di Giuseppe Conte

Chi invece ha avuto un tracollo su Instagram è Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio in un mese ha perso 25mila follower. Tiene, invece, l'engagement rate: 0,67. Meglio di Salvini (0.4) e Di Maio (0.2). Il capo politico del Movimento 5 Stelle risente della crisi interna al partito politico, ma anche del ruolo da premier: che gli aveva portato tantissimi seguaci. Di follower, invece, non ne mancano su TitkTok: dove risultano oltre 160mila per Conte.

Salvini scende su Instagram, sale su Tiktok

Se ha avuto una flessione su Instagram nell'ultimo mese (-5mila follower, dove però ha oltre 2 milioni di seguaci), sale invece su TikTok Matteo Salvini. Sono 10mila le persone in più che seguono il leader del Carroccio nell'ultimo mese.