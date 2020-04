Giorgia Meloni, coronavirus e la fase 2: «Ricostruzione? Maggioranza divisa, in autunno al voto»

Giorgia Meloni, 43 anni, è presidente di Fratelli d'Italia ed è una politica italiana. Nel quarto governo Berlusconi è stata Ministro per la gioventù. È stata la più giovane ministra della storia repubblicana e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca.



Sulla ricostruzione post coronavirus, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, ha detto: «Penso che Conte non sia in grado di affrontare la ricostruzione e che anche questo Parlamento abbia delle difficoltà, perché è un Parlamento in cui non esiste una maggioranza coesa. Siccome la ricostruzione richiede anni, penso che sia più agevole, appena sarà possibile, magari in autunno, ragionare di elezioni e chiedere agli italiani con quale visione economica vogliono ricostruire nei prossimi cinque anni. Credo che la democrazia sia sempre la soluzione migliore».







