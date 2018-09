Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno

Matteo Salvini è il vicepresidente del Consiglio e il ministro dell'Interno in seguito ai risultati delle elezioni del 4 marzo 2018. Leader della Lega dal 2013, è nato a Milano il 9 marzo 1973, ha conseguito la maturità al liceo classico Manzoni. E' iscritto all'albo dei Giornalisti professionisti.



E' stato sposato con la giornalista Fabrizia Ieluzzi, dalla quale ha avuto il figlio Federico, poi ha convissuto con l'avvocato Giulia Martinelli, relazione dalla quale è nata Mirta. Dal 2015 è fidanzato con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. E' tifoso del Milan.



Da giovane ha frequentato il centro sociale Leoncavallo. Nel 1990 si è iscritto alla Lega Nord che ha poi rappresentato in consiglio comunale a Milano, alla camera dei Deputati, in Senato e anche al Parlamento europeo pur manifestando da sempre forte euroscetticismo.





1198 risultati per "MATTEO SALVINI"