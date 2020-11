​Belen bacia il fidanzato su Instagram e scrive: «Quiero màs»

Belen Rodriguez fa come sempre il pieno di like su Instagram. Stavolta bacia il fidanzato, Antonino Spinalbese, e scrive «Quiero màs», sul suo profilo, postando anche il video in cui bacia e abbraccia l'hair stylist in una mise decisamente sexy.

Del resto Belen fa prove di famiglia allargata assieme ad Antonio e il figlio Santiago. Si sono fidanzati sul finire dell’estate e per un po’ hanno deciso, nonostante le numerose notizie di gossip al riguardo, di mantenere la relazione lontano dai riflettori. Col passare del tempo però la coppia, sempre più unita, ha cominciato ad ufficializzare la love story, postando romantiche foto sui social.

L’amore prosegue a gonfie vele e per Belen arrivano le prove da famiglia allargata: la showgirl infatti è stata sorpresa da “Chi” in un parco di Milano, assieme al fidanzato e al figlio Santiago, nato dalla sua passata relazione con Stefano De Martino, che gioca divertito.

