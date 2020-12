Covid, Babbo Natale? Sì ai suoi spostamenti: «È un lavoratore essenziale»

Messaggio speciale: «Babbo Natale è immune al coronavirus e potrà viaggiare per consegnare i regali a tutti i bambini del mondo». Lo ha detto Maria Van Kerkhove, capo epidemiologo dell'Oms, nel consueto briefing sul Covid-19. «Ci abbiamo parlato», ha detto la dottoressa, «sta molto bene ed è molto indaffarato in questi giorni».

