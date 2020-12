Luminarie più belle della provincia, tanti voti e gara apertissima

Grande successo il contest del Messaggero nella prima giornata di sfida sulle luminarie natalizie più belle della provincia di Latina. Ieri la gara web sul sito ilmessaggero.it ha segnato tendenze di voto niente affatto scontate. Una disputa in coppie che ha visto protagoniste Latina contro Itri, San Felice Circeo contro Minturno, Fondi avversaria di Sermoneta, Terracina antagonista di Roccagorga, ma anche Sezze contro Castelforte, Sabaudia sfidante di Aprilia e Formia contro Pontinia. Duelli virtuali senza esclusioni di colpi, favoriti da insolite tifoseria social. Un avvincente momento di gioco centrando in pieno uno degli spiriti dell'iniziativa: alleggerire la pesantezza di questo momento in vista delle festività che ci accingiamo a trascorrere con tante limitazioni.



La gara ha appassionato anche i sindaci in tribuna, ma non è mancato chi, come Gerardo Stefanelli, si è seduto in curva attivando Facebook a vantaggio della sua città, Minturno. Anche a Pontinia e a San Felice Circeo i primi cittadini Carlo Medici e Giuseppe Schiboni hanno tirato fuori l'artiglieria pesante, postando il link ovunque. Ieri Latina è risultata in vantaggio rispetto a Itri, che si è difesa bene. Minturno avanti su San Felice Circeo che tuttavia nel corso della giornata ha saputo recuperare. Sermoneta ha superato Fondi, e Terracina avanti su Roccagorga.

Ma attenzione perché tra un Babbo Natale a intermittenza e renne luminose c'è ancora un giorno e mezzo di tempo per votare. Gaeta e Cisterna hanno sfiorato inspiegabilmente il testa a testa, così come tra Sezze e Castelforte. Aprilia in serata ha primeggiato su Sabaudia, mentre Formia ha dato filo da torcere a Pontinia. Risultati parziali in continuo movimento. Le votazioni sul sito ilmessaggero.it sono possibili fino a domani alle 16, quando verranno decretate le città ai quarti di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA