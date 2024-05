Maturità 2024, da oggi (13 maggio) online i nomi dei presidenti di commissione: ecco dove trovarli

Giornata decisiva oggi, il 13 maggio 2024, per migliaia di studenti italiani che si avvicinano alla conclusione del loro percorso di studi nella scuola superiore: entro oggi, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno il compito di rendere noti gli elenchi dei presidenti di commissione degli esami di maturità. Conoscere in anticipo chi ci sarà a capo della commissione può aiutare gli studenti a prepararsi meglio per gli esami e ad essere più tranquilli in questi ultimi mesi di scuola.

Come trovarli

Per conoscere i nomi dei presidenti di commissione, gli studenti devono visitare i siti web degli USR corrispondenti alle proprie regioni.

Ogni regione dispone di un portale dedicato dove vengono pubblicate tutte le comunicazioni ufficiali relative agli esami di stato e altre notizie scolastiche. È fondamentale iniziare a consultare questi siti a partire dal 13 maggio per ottenere informazioni aggiornate. Oltre ai portali degli ufficili regionali, anche le scuole stesse giocano un ruolo attivo nell'informare gli studenti. Molte istituzioni scolastiche si fanno carico di avvertire gli studenti non appena le liste dei presidenti vengono pubblicate.

I commissari esterni

Gli altri membri della commissione saranno svelati più avanti. Oltre ai componenti interni (3 professori che gli studenti già conoscono) scelti già alla fine di aprie, ci sono anche dei membri esterni (sempre 3). Entro i primi giorni di giugno gli studenti conosceranno i nomi dei commissari esterni.