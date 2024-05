Università, gli atenei italiani perdono competitività: La Sapienza cede otto posizioni. Male anche Padova e Milano

Università in Italia, qual è la situazione? Si sta perdendo competitività, a livello internazionale. A dirlo è l'edizione 2024 della classifica redatta annualmente dal Center World University Rankings (Cwur). Se è vero, infatti, che sono 67 le università italiane a figurare nella lista di quest'anno, il 75% di esse perde posizioni. L'ateneo romano La Sapienza - che guida la classifica italiana - perde otto posizioni, arenandosi al 124mo posto. Scendono anche l'Università di Padova (che passa dal 171mo al 173mo posto e quella di Milano (dal 180mo al 186mo).

Università, le classifiche

Nella classifica di quest'anno, solo 16 atenei migliorano la propria performance rispetto allo scorso anno, mentre 51 perdono posizione. Il declino delle università italiane è dovuto al calo dei risultati della ricerca, in un contesto di crescente concorrenza globale da parte di università ben finanziate. L'Università La Sapienza di Roma scende di otto posizioni al 124mo posto. Perde posizioni nella ricerca, ma migliora nella qualità dell'istruzione, nell'occupabilità e nella qualità degli indicatori delle facoltà.

L'Università di Padova perde due posizioni e si piazza al 173mo posto, mentre l'Università di Milano scende di sei posizioni al 186mo posto - davanti all'Università di Bologna al numero 201 e all'Università di Torino al 245mo posto.

HARVARD AL TOP NEL MONDO

Per il tredicesimo anno consecutivo è Harvard l'università più prestigiosa del mondo, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e da Stanford. Il quinto e quarto posto, invece, sono occupate da Cambridge e Oxford, le uniche due università pubbliche nella parte alta della classifica. A completare la top ten sono quattro università dell'Ivy League (Princeton, Columbia, Pennsylvania) e la Caltech di Pasadena. Nonostante gli Stati Uniti siano il paese più rappresentato nella classifica (con ben 329 atenei), sono anche loro sottopressione a causa della crescente competizione internazionale, soprattutto cinese. La Cina, infatti, quest'anno ha visto un miglior posizionamento in classifica del 95% delle sue 324 università. Anche l'Europa rimane una potenza importante nella classifica, con 639 istituzioni tra le prime 2.000: 92 nel Regno Unito, 73 in Francia e 69 in Germania.

La Russia conta 46 rappresentanti nel Global 2000 - tre in più rispetto allo scorso anno - con 18 atenei che salgono e 28 che scendono in classifica. La migliore università russa quest'anno è l'Università statale di Mosca, al 233esimo posto a livello mondiale. Le prime dieci università in Europa quest'anno sono: Cambridge (Regno Unito), Oxford (Regno Unito), Psl (Francia), Ucl (Regno Unito), Imperial College (Regno Unito), Paris Saclay (Francia, 31°), ETH Zurigo (Svizzera, 32°), Paris City University (Francia, 33°), Università della Sorbona (Francia, 36°) e Copenaghen (Danimarca, 38°). La rapida ascesa della Cina in classifica è dovuta ai continui investimenti del Paese nell'istruzione superiore. Il 95% delle università cinesi si classifica meglio rispetto allo scorso anno, con in testa la Tsinghua University al 43mo posto. Mentre l'Università di Tokyo è ancora l'istituzione asiatica con il punteggio più alto, al 13mo posto a livello mondiale, il 61% dei 110 rappresentanti del Giappone nel Global 2000 ha perso terreno quest'anno a causa della bassa spesa del governo per l'istruzione terziaria negli anni precedenti. Infine, quest'anno le università e gli istituti indiani hanno avuto risultati contrastanti, con 32 atenei in crescita e 33 in declino.

LE 30 UNIVERSITA' ITALIANE

1) Sapienza Università di Roma 2) Università di Padova 3) Università di Milano 4) Università di of Bologna 5) Università di Torino 6) Università di Napoli Federico II 7) Università di Firenze 8) Università di Genova 9) Università di Pisa 10) Università di Pavia 11) Politecnico di Milano 12) Università di Milano-Bicocca 13) Università di Roma Tor Vergata 14) Università di Parma 15) Vita-Salute San Raffaele Università 16) Cattolica Università del Sacro Cuore 17) Università di Perugia 18) Università di Bari 19) Università di Trento 20) Università di Trieste 21) Università di Caania 22) Università di Verona 23) Università di Siena 24) Università di Ferrara 25) Università di Modena e Reggio Emilia 26) Bocconi 27) Scuola Normale Superiore di Pisa 28) Università di Palermo 29) Università di Brescia 30) Politecnico di Torino

Le migliori università all'estero secondo la stessa classifica: 1) Harvard 2) Massachusetts Institute of Technology 3) Stanford University 4) Università di Cambridge 5) Università di Oxford 6) Princeton Università 7) Columbia Università 8) Università di Pennsylvania 9) Yale Università 10) California Institute of Technology (ANSA).