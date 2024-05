Liceo Mamiani, sabato 18 maggio si festeggia il centenario. Giulia Steigerwalt: «Professori fantastici»

Il liceo Mamiani celebrerà il suo centenario sabato 18 maggio. Durante questa giornata è stato organizzato un concerto di musica Jazz. In occasione di questo grande evento l'ex studentessa Giulia Steigerwalt, 42 anni,regista e sceneggiatrice ha ricordato (a La Repubblica) i suoi anni trascorsi presso l'istituto.

Giulia Steigerwalt: «Gli anni più belli»

Giulia Steigerwalt, vincitrice nel 2023 del David di donatello come migliore registra esordiente, in un intervista alla repubblica ha parlato dei suoi anni trascorsi al Liceo Terenzio Mamiani: «Del Mamiani ho un ricordo molto positivo: sono stati gli anni più belli della mia vita e ogni volta che ci passo davanti mi sento nostalgica».

Gli eventi

In occasione del centenario del Mamiani sabato 18 maggio è stato organizzato un concerto di musica jazz: “Orchestra aperta Liste New Ensemble”.

Questa sarà un occasione non solo per ascoltare della buona musica ma anche per alcuni studenti che avranno la possiblità di esibirsi sul palco.