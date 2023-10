Miss Universo, l'ingegnera italiana in corsa: «Sogno di ispirare le donne nelle materie scientifiche»

Carmen Panepinto Zayati ha 23 anni, una laurea in ingegneria elettronica, studia biorobotica alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa. E ha una grande vocazione per il coinvolgimento delle donne nelle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). La sua partecipazione alla finale di Miss Universo a novembre prossimo come rappresentante dell'Italia sembra quasi in contrasto col suo profilo, ma lei non è d'accordo.

«Ho sempre pensato che i concorsi di bellezza che ho frequentato da adolescente non si conciliassero con i miei sogni legati alla scienza e per questo li avevo abbandonati - spiega - Ma Miss Universo ha in sé un importante spazio legato alle passioni e le vocazioni delle partecipanti.