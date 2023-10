Morta miss Uruguay, Sherika De Armas aveva 26 anni. «Da due anni lottava contro un cancro»

Era bellissima e aveva 26 anni Sherika De Armas: è morta dopo una battaglia contro un cancro. Aveva rappresentato l'Uruguay a Miss Mondo. I media locali hanno riferito che è morta la scorsa settimana dopo una battaglia durata due anni contro il cancro cervicale. Amici e parenti hanno reso un omaggio commosso alla reginetta di bellezza. I social sono inondati di messaggi. «Vola alto, sorellina. Sempre e per sempre», ha scritto suo fratello, Mayk De Armas. La Miss Uruguay in carica, Carla Romero, spiegava che De Armas fosse «troppo evoluta per questo mondo. Una delle donne più belle che abbia mai incontrato in vita mia». Anto Ciavaglia, un suo caro amico, ha scritto: «Ti ricordo con quello splendore, bellissima».

😥🕊️ Después de batallar durante un tiempo contra el cáncer de cuello uterino, la ex Miss Uruguay Sherika de Armas murió a los 26 años.



«Ho sempre desiderato essere una modella, che fosse una modella di bellezza, una modella pubblicitaria o una modella da passerella non importa», aveva raccontato Sherika in un'intervista tradotta da NetUruguay, per Univision. «Mi piace tutto ciò che riguarda la moda e penso che all’interno di un concorso di bellezza, il sogno di ogni ragazza sia avere l’opportunità di partecipare a Miss Universo.

Fuori dalla passerella, De Armas vendeva prodotti per la cura personale, il trucco e i capelli attraverso lo Shey De Armas Beauty Studio. Si era poi dedicata a un'organizzazione contro il cancro nei bambini, la Fondazione Pérez Scremini.