Marte, il rover studia una misteriosa roccia blu. E l'elicottero Ingenuity si prepara a volare (con un messaggio segreto)

Il rover Perseverance della Nasa sta continuando la sua missione su Marte con una serie di scoperte curiose, come la strana roccia verdastra bucherellata, che ha molto incuriosito gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory. Intanto, il rover sta preparando il primo volo dell’elicotterino marziano Ingenuity, con una serie di manovre.

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Le nuove foto di Marte dal rover Perseverance della Nasa INVISTA Marte, lo spettacolare video dell’atterraggio del rover Perseverance L'ALLARME L'asteroide non ci colpirà. Ma l'impatto sulla Terra... LA MISSIONE Perseverance, nuovi audio: ecco il rumore che si sente guidando su... SPAZIO Su asteroide scoperti acqua e materiale organico: prima volta che si...

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.

It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021