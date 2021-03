5 Marzo 2021

di Riccardo De Palo

(Lettura 2 minuti)







Gli scienziati di un team internazionale che hanno esaminato il campione di un asteroide non credevano ai loro occhi: hanno rilevato, per la prima volta, la presenza di acqua e materiale organico. Si tratta di un singolo campione, prelevato sull’asteroide Itokawa dalla prima missione Hayabusa del 2010, dell’agenzia spaziale giapponese.

La cometa Leonard arriva a Natale: sarà visibile a occhio nudo

I ricercatori di Royal Holloway, University of London, ipotizzano che l’asteoride si sia evoluta per miliardi di anni, incorporando materiale liquido e organico, in maniera simile a quanto succede sulla Terra, malgrado le fasi estreme che ha attraversato. Questo prova anche che gli asteroidi di questo tipo (ovvero di tipo S, di composizione pietrosa e costituiti principalmente da silicati, molto comuni nel sistema solare) possono contenere i componenti essenziali della vita.

«La missione Hayabusa era una sonda robotica sviluppata dall’agenzia spaziale giapponese verso un piccolo asteroide vicino alla Terra, con lo scopo di prelevare campioni della sua superficie e riportarli sulla Terra», ha detto Queenie Chan del Dipartimento di Scienze terrestri dell’università di Royal Holloway al giornale britannico Independent. “Le nostre analisi di un singolo campione, soprannominato “Amazon” ha rilevato la presenza di materiale organico”, e in particolare nanocristalli di grafite e idrocarburi policiclici aromatici “di chiara origine extraterrestre”.

La sonda Osiris Rex ha toccato l'asteroide Bennu: i frammenti raccolti arriveranno sulla Terra fra 3 anni

The finding could rewrite our understanding of how the Earth developedhttps://t.co/srdAUjCrYt — The Independent (@Independent) March 4, 2021

Si tratta di materiale che ha subito riscaldamento di oltre 600 gradi nel passato, e anche di materiale grezzo, che sarebbe arrivato sull’asteroide quando questo si è raffreddato. La ricerca, intitolata “Materiale organico e acqua dall’asteroide Itokawa”, è stata pubblicata su Nature ed è consultabile QUI.

La missione successiva, Hayabusa 2, ha riportato sulla Terra campioni di un altro asteroide, Ryugu, lo scorso anno. Nel 2019, campioni dell’asteroide Bennu avevano rilevato la presenza di abbondante materiale idratato.